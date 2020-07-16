Дело Шеремета: На мотив убийства мог повлиять его контакт в РФ

Офис генпрокурора продолжил расследование по делу Шеремета до июня Фото из открытых источников

Прокуратура продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей убийства

На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в Российской Федерации, поскольку за месяц до трагедии он выезжал в Россию. Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что в настоящее время завершено дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета, а против заказчиков - продолжается.

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - сказал Шевченко.

По его словам, прокуратура продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

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Напомним, ранее в Нацполиции призвали адвокатов подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета не затягивать ознакомление с материалами производства. Отмечается, что за 53 дня с момента завершения досудебного расследования большинство правозащитников не начинали знакомиться с материалами дела.