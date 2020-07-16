Дело Шеремета: На мотив убийства мог повлиять его контакт в РФ
Прокуратура продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей убийства
На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в Российской Федерации, поскольку за месяц до трагедии он выезжал в Россию. Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что в настоящее время завершено дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета, а против заказчиков - продолжается.
"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - сказал Шевченко.
По его словам, прокуратура продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.
Напомним, ранее в Нацполиции призвали адвокатов подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета не затягивать ознакомление с материалами производства. Отмечается, что за 53 дня с момента завершения досудебного расследования большинство правозащитников не начинали знакомиться с материалами дела.