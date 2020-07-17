"Дело Рефата Чубарова": "Верховный суд Крыма" назначил дату заседания
Главу "Меджлиса" обвиняют в призывах к экстремизму
"Верховный суд Крыма", который располагается на аннекированном полуострове, назначил на 23 июля первое заседание по существу по делу главы "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефата Чубарова. Об этом по сообщили в суде на предварительном слушании, передает Радио Свобода.
Отмечается, что заседание состоится без Чубарова. На предварительном слушании присутствовали только прокурор, государственный адвокат и "потерпевшие по уголовному делу".
Известно, что адвокат Николай Полозов, которого нанял Чубаров, заявил, что его не допустили к заседаниям из-за "конфликта интересов". Адвокат планирует обжаловать это решение, но раньше его жалобы уже отклоняли.
В аннексированном Крыму обвиняют Чубарова в том, что он в 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России" и деоккупации Крыма.
Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Чубарова. Тогда председателя "Меджлиса" начали обвинять в организации массовых беспорядков в 2014 году.