"Дело Рефата Чубарова": "Верховный суд Крыма" назначил дату заседания

Главу "Меджлиса" обвиняют в призывах к экстремизму

Рефат Чубаров Радио Свобода

"Верховный суд Крыма", который располагается на аннекированном полуострове, назначил на 23 июля первое заседание по существу по делу главы "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефата Чубарова. Об этом по сообщили в суде на предварительном слушании, передает Радио Свобода.

Отмечается, что заседание состоится без Чубарова. На предварительном слушании присутствовали только прокурор, государственный адвокат и "потерпевшие по уголовному делу".

Известно, что адвокат Николай Полозов, которого нанял Чубаров, заявил, что его не допустили к заседаниям из-за "конфликта интересов". Адвокат планирует обжаловать это решение, но раньше его жалобы уже отклоняли.

В аннексированном Крыму обвиняют Чубарова в том, что он в 2015 году в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов России" и деоккупации Крыма.

Новости по теме: Прокуратура АР Крым направила в суд дело о государственной измене местной судьи

Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Чубарова. Тогда председателя "Меджлиса" начали обвинять в организации массовых беспорядков в 2014 году.