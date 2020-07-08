Дело Порошенко: Суд продлил следствие до 10 октября

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Меру пресечения пятому президенту могут избрать на два месяца

В среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования относительно назначения пятым президентом Украины Петром Порошенко Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, сроки досудебного расследования продлили до 10 октября. Теперь меру пресечения для Петра Алексеевича могут выбирать на 2 месяца.

Кроме этого, сегодня суд в третий раз попытается избрать меру пресечения Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко. В связи с этим перед зданием собрались более тысячи сторонников предыдущего главы государства, которые ожидают его прибытия.

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Активисты пришли с флагами Евросолидарности и с плакатами "Молодежь с Порохом".

Напомним, неделю назад суд отложил избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко до следующей среды, 8 июля.

А на следующий день адвокат политика Илья Новиков заявил, что в ГБР намерены продолжить следствие в отношении Порошенко по делу назначения Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября.