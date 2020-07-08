live
Новости » Политика Читати новину українською

Дело Порошенко: Суд продлил следствие до 10 октября

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Меру пресечения пятому президенту могут избрать на два месяца

В среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования относительно назначения пятым президентом Украины Петром Порошенко Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Об этом сообщает Pavlovsky News

Как отмечается, сроки досудебного расследования продлили до 10 октября. Теперь меру пресечения для Петра Алексеевича могут выбирать на 2 месяца. 

Кроме этого, сегодня суд в третий раз попытается избрать меру пресечения Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко. В связи с этим перед зданием собрались более тысячи сторонников предыдущего главы государства, которые ожидают его прибытия. 

Новости по теме: Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на 8 дней

Активисты пришли с флагами Евросолидарности и с плакатами "Молодежь с Порохом".

Напомним, неделю назад суд отложил избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко до следующей среды, 8 июля. 

А на следующий день адвокат политика Илья Новиков заявил, что в ГБР намерены продолжить следствие в отношении Порошенко по делу назначения Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Виктор Медведчук: Колониальная политика в отношении Украины ‒ ЕС запрещает развивать украинское машиностроение Медведчук: Защита исторической памяти во всем мире становится ключевой задачей Медведчук: Команда Зеленского продолжает политику пещерной русофобии, которую унаследовала от Порошенко Медведчук: Результаты социологии по ОПЗЖ показывают, что наша идеология отвечает интересам большого количества людей
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Стельмах | HARD с Влащенко | 07.07.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Языковой вопрос в Украине. В Раде собирают подписи за отставку Криклия | Ток-шоу
Принудительная украиницизация.
Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра