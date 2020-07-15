Дело MH-17: Стало известно, по каким статьям Нидерланды будут судится с Россией
Правительство Нидерландов считает, что Россия не оказывает помощь в расследовании трагедии
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Амстердам подали иск против Москвы по трем статьям Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщает "Укринформ".
В частности, речь идет о вероятном нарушении Россией 2-й, 3-й и 13-й статей Конвенции.
Статья 2 определяет, что право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда.
В статье 3 прописано, что никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Статья 13 отмечает: каждый, чьи права и свободы были нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты.
Посол Украины отметил, что Нидерланды ссылаются на Статью 13 в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества России в расследовании сбития самолета. Однако, согласно Конвенции, РФ обязана оказывать помощь в уголовных делах.
Важно, что другие государства также имеют возможность присоединиться к иску. "Страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ", – добавил Ченцов.
Напомним, недавно Нидерланды подали государственный иск против России из-за катастрофы рейса MH-17 на Донбассе в июле 2014 года. В правительстве страны считают, что таким шагом они поддержат многочисленные иски родственников погибших. ЕСПЧ уже начал изучать дело.
Суд по делу о катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 Малайзийских авиалиний начался 9 марта. Дело рассматривается в Гаагском окружном суде.