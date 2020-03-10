Делегация "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретилась в Москве с руководством и депутатами Госдумы

Встреча Виктора Медведчука и Вячеслава Володина Госдума РФ

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".

Так, депутаты Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова провели встречу со своими российскими коллегами – депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

В частности, в переговорах приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя ГД Алексей Гордеев, председатель Комитета ГД по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам СНГ Виктор Водолацкий, заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, член Комитета Государственной Думы по информационной политике Вадим Деньгин.

Кроме того, свою поддержку и солидарность мирным инициативам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пришли выразить глава фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов и глава фракции Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов, первые заместители председателя Госдумы — Иван Мельников и Александр Жуков.

Парламентарии Украины и России обсудили тему мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Минских соглашений, безальтернативность которых признана во всем мире.

На брифинге, посвященном итогам встречи, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава украинской делегации Виктор Медведчук поблагодарил российских коллег за то, что они нашли время для переговоров. "Несмотря на то, что сегодня в этих стенах решались исторические события с участием депутатов и руководства Госдумы, они нашли время, чтобы сегодня обсудить вопросы, связанные с реализацией Минских соглашений. Для того чтобы продвинуть вопрос, связанный с установлением мира в Украине", — заявил Медведчук.

Украинский парламентарий рассказал, что в Украине очень сложная ситуация, которая, к сожалению, продолжается и при новой власти. Поэтому украинская оппозиционная сила занимается реализацией одного из серьезных шагов, который именуется – "парламентское измерение "нормандского формата", — подчеркнул он.

Виктор Медведчук добавил: "Так назвал это измерение и этот проект межпарламентских связей президент РФ Владимир Владимирович Путин в декабре на встрече, когда мы проинформировали его о создании межфракционного депутатского объединения в стенах Верховной Рады Украины и предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции, Германии".

По убеждению украинского политика, главы государств, принимающие активное участие в нормандском формате, могут оказать содействие в первую очередь парламентариям Верховной Рады Украины, чтобы реализовать Минские соглашения, основная часть и базис которых заключается в принятии ряда законов, касающихся особого статуса, амнистии, выборов и изменений в Конституцию.

Виктор Медведчук также рассказал, что "следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов Украины-России-Германии-Франции". "Мы наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурным вопросам и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации Минских соглашений, а значит – установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине", — резюмировал Медведчук.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал миротворческие инициативы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Без диалога - нет доверия, без доверия - нет развития", — заявил он. Вячеслав Володин также подчеркнул, что в рамках встречи стороны договорились о конкретных шагах, которые объединят, а не расколят. "Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, которой запущен украинской стороной, наш президент поддержал его, и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия для того, чтобы именно через парламентское измерение, через вопросы законотворчества мы вышли на реализацию Минских соглашений", — подытожил Вячеслав Володин.

Украинские и российские законодатели пришли к выводу, что необходимо развивать украинско-российское сотрудничество в интересах обеих стран.

Как известно, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.

Этой идее – подключить парламенты Украины, России, Франции и Германии к мирному урегулированию на Донбассе – дал высокую оценку президент РФ Владимир Путин 20 декабря прошлого года, а уже 24 декабря состоялась встреча Виктора Медведчука и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Напомним, 23 января 2020 года Виктор Медведчук провел презентацию "Парламентского измерения "нормандского формата" в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента.

А 28 января 2020 года в Берлине, представляя эту инициативу, Виктор Медведчук провел ряд встреч с депутатами, представляющими крупнейшие фракции Бундестага: социал-демократами, христианскими демократами и "Альтернативой для Германии".