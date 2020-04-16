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Дела относительно Порошенко двигаются, подозрение может быть подписано в ближайшее время, – Венедиктова

из открытых источников

Генпрокурор прокомментировала дела в отношении Петра Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дела относительно Порошенко двигаются, подозрение может быть подписано в ближайшее время. Об этом она сказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Вопрос - относительно дел в отношении Петра Порошенко. Ранее возглавляемое Венедиктовой ГБР направило на подпись в Офис генпрокурора подозрение Порошенко по 2 эпизодам – назначение Семочки заместителем председателя СВР и назначения в ВРП. Вы публично критиковали генпрокурора Рябошапку за то, что он не подписал подозрение. Почему за месяц на посту Венедиктова не подписала это подозрение?

Чиновница отметила: "Возвращаясь к вашему вопросу, когда еще тогда у нас была эта публичная дискуссия, продолжалась, это были две отдельные дела, не об’соединений, затем эти дела были объеденены и переданы в НАБУ, САП, потом Назар Иванович вернул их в ГБР. И я вам хочу сказать, что они двигаются, просто сейчас пока идет хайп по другим делам, никто как-то не увидел, что по этим делам идут определенные процессуальные действия".

При этом она подчеркнула, что ей трудно сказать какие-то определенные даты, но, я думаю, что это будет в ближайшее время, возможно, сделано.

Напомним, ранее Венедиктова комментируя дело Стерненка, заявила, что это может стать толчком для массовых протестов.

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