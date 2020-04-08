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Дела Майдана: Следователи сообщили о подозрении еще одному правоохранителю

Сергей Пономарев / The New York Times

Сейчас решается вопрос относительно меры пресечения и отстранения от должности фигуранта

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции относительно превышения власти и заведомо незаконных задержаний активистов во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Подозреваемый при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким последствиям, одному из участников акций протеста", - говорится в сообщении.

В частности правоохранителю инкриминируют:

  • незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций;
  • составление, выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов;
  • превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа;
  • заведомо незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия;
  • привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, связанное с искусственным созданием доказательств.

Сейчас решается вопрос относительно меры пресечения и отстранения от должности фигуранта, продолжается досудебное следствие.

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Напомним, 25 марта Офис Генерального прокурора совместно с ГБР объявил о подозрении в противодействии протестным акциям 30 ноября 2013 года экс-заместителю начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве.

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