Дела Майдана: ГБР будет руководствоваться рекомендациями мониторинговой миссии ООН

Сергей Пономарев / The New York Times

Мониторинговая миссия ООН по правам человека настаивает на отмене закона "о неприкосновенности"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине предоставила свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, мониторинговая миссия отметила, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.

Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений выделены такие факторы:

недоукоплектованность судов следственными судьями;

недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;

изменить процедуру заочного производства, позволив просматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить "закон о неприкосновенности";

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа, главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - отметил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Напомним, тогдашняя в.и.о. директора ГБР, а сейчас генеральный прокурор Украины, Ирина Венедиктова заявила, что она выступает за отмену амнистии для участников событий на Майдане в 2013-2014 году.

Впоследствии она пояснила, почему настаивает на пересмотре закона об амнистии евромайдановцев, отметив, что восстановлением справедливости является равноценное расследования убийств на Майдане как со стороны правоохранителей, так и со стороны активистов, ведь никто не может сказать, что "это не наши граждане", поскольку каждый день люди продолжают надеяться на правоохранителей.