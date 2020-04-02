live
Новости » Политика Читати новину українською

Дела Майдана: ГБР будет руководствоваться рекомендациями мониторинговой миссии ООН

Сергей Пономарев / The New York Times

Мониторинговая миссия ООН по правам человека настаивает на отмене закона "о неприкосновенности"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине предоставила свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, мониторинговая миссия отметила, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.

Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений выделены такие факторы:

  • недоукоплектованность судов следственными судьями;
  • недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
  • так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

  • обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
  • изменить процедуру заочного производства, позволив просматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
  • отменить "закон о неприкосновенности";
  • обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа, главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - отметил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Напомним, тогдашняя в.и.о. директора ГБР, а сейчас генеральный прокурор Украины, Ирина Венедиктова заявила, что она выступает за отмену амнистии для участников событий на Майдане в 2013-2014 году.

Впоследствии она пояснила, почему настаивает на пересмотре закона об амнистии евромайдановцев, отметив, что восстановлением справедливости является равноценное расследования убийств на Майдане как со стороны правоохранителей, так и со стороны активистов, ведь никто не может сказать, что "это не наши граждане", поскольку каждый день люди продолжают надеяться на правоохранителей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

НВФ используют угрозу коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе, - МИД Пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим с ЕС, - Кулеба В Мининфраструктуры заявили о почти 100 тыс. возвращенных украинцев Чехия не будет штрафовать украинцев, которые превысили срок пребывания в стране из-за коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20
Геннадий Корбан | HARD с Влащенко | 31.03.20