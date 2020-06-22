Дела Майдана: Экс-правоохранителю сообщили о подозрении в преследование протестующих

Евромайдан, Киев, 2013 Фото из открытых источников

Фигуранту инкриминируют злоупотребление служебным положением

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему старшему следователю районного управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве, а ныне действующему адвокату, за преследование протестующих во время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"21 января 2014 года бывший правоохранитель с целью препятствования акциям протеста, при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. Старший следователь прибег к служебному подлогу и 23 января 2014 года подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которая была противоправно удовлетворена судом", - говорится в сообщении.

В частности, фигуранту инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог; заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем.

Напомним, 9 июня двум бывшим работникам спецподразделения "Беркут" в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.