Дела Майдана: Двух "экс-беркутовцев" будут судить за насильственный разгон протестующих

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Фигурантам инкриминируют злоупотребление служебным положением

Двое бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут" предстанут перед судом за насильственный разгон протестующих во время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"30 ноября 2013 года бывшие правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собраний. В дальнейшем экс-правоохранители составили рапорты о задержании потерпевшего, в который внесли заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

В частности, фигурантам инкриминируют превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог и незаконное препятствование проведению собраний и митингов.

Напомним, 9 июня двум бывшим работникам спецподразделения "Беркут" в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.