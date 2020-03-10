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Декларация нового главы МИД: Кулеба владеет двумя квартирами в Киеве, а за 2019 год заработал 234 тыс. гривен

Также Кулеба имеет машину и хранит 32 тыс. евро наличными

Новый министра иностранных дел Дмитрий Кулеба за 2019 год заработал более 234 тыс. гривен и хранит 32 тыс. евро наличными. Об этом свидетельствуют данные его декларации, которые опубликованы в Едином реестре деклараций.

Согласно декларации, у Кулебы есть жена, дочь и сын. Супруга министра, Евгения, возглавляет общественную организацию "Город-Сад", которая, также, приносит доход, однако его размер не указан. 

Кроме того, Дмитрий Кулеба владеет машиной "Peugeout" 2002 года выпуска, которую приобрел в 2017 году за 112 680 гривен. Также в его собственности - две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 марта, на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

Также народные депутаты  277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Как известно, ВРУ 288 голосами проголосовала за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел Украины.

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