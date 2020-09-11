Дефицит воды в Крыму: Аксенов назвал блокаду Северо-Крымского канала терроризмом

В незаконной власти Крыма хотят открыть уголовные дела против организаторов блокады

Сергей Аксенов Фото из открытых источников

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о необходимости открытия уголовных дел против организаторов водной блокады Крыма. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает ТАСС.

По словам Аксенова, Украина совершила преступление, когда перекрыла Северо-Крымский канал, который подавал воду на полуостров. "Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали более 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу", – написал "премьер-министр" оккупированного Крыма.

Кроме того, по мнению Аксенова, власти Украины нарушили и права человека. "Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", – высказался политик.

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Напомним, недавно заместитель министра по вопросам реинтеграции ТОТ Украины Игорь Яременко заявил, что Российская Федерация в аннексированном Крыму фактически забирает воду у простых людей для нужд своей армии. По его словам, питьевой воды для нужд населения Крыма больше, чем достаточно.