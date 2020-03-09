Дедлайн – 20 мая: Карасев прогнозирует проблемы с рейтингом власти, если не будет громких "посадок"

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"Рейтинг будет валиться

Если до дедлайна – 20 мая, годовщины инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, не будет громких дел, возникнут проблемы с рейтингами власти.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил политолог Вадим Карасев.

"Если кого-то не посадят, если люди не увидят реальную борьбу с коррупцией и не увидят "посадок", притом, я бы так сказал – и сажать, и судить, а не только сажать, потому что сажать – мало. Надо, чтобы все было по закону, а это должна быть грамотная работа прокуроров, следователей и прочее, то рейтинг будет валиться", – заявил Вадим Карасев.

По его словам, рейтинг будет валиться у власти не потому, что гривна будет девальвировать, будут уменьшаться зарплаты, будут непроиндексованными пенсии. Политолог отметил, что рейтинг зависит от проблемы с коррупцией. Вадим Карасев напомнил, что во время президентской кампании главный запрос людей был таким – посади коррупционера.

"Но главное, что, если до дедлайна, а дедлайн у нас будет 20 мая этого года, годовщина инаугурации президента Зеленского, не будет какого-то громкого дела, громкой посадки, тогда с рейтингами будут проблемы. Я прогнозирую, что к этому времени будут какие-то результаты", – отметил Вадим Карасев.

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