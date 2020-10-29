Децентрализация несет угрозу, которую не видит окружение Зеленского, – экс-нардеп Гавриш

Степан Гавриш Скриншот видео

И уже на этих выборах можно было наблюдать, что избиратели объединяются не вокруг центральных идей, а вокруг простых, рядовых задач

Во время проведения выборов децентрализация показала, что местные партии будут определять будущий политический вектор страны. И здесь есть большая угроза, которую не видят у Зеленского. Она связана с определенной автономизацией регионов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины нескольких предыдущих созывов Степан Гавриш.

Комментируя предварительные результаты местных выборов в Украине, Степан Гавриш отметил, что ни одна из партий не стала лидером этих выборов. По его словам, это свидетельствует о том, что в Украине идет существенная перестройка электорального поля и политической системы как таковой.

"Существуют определенные угрозы, связанные с тем, что центральная власть, президент страны не выступает с ценностями, позициями, он не объединяет вокруг каких-то стратегических целей общество. И общество растеряно", - отметил политик.

Вместе с тем он добавил, что выборы в Украине уже не будут такие как в предыдущие годы, ведь Украина движется в иной политический мир, в частности, в результате проведенных реформ по децентрализации.

"И сама децентрализация, которая состоялась, конечно, не полная, и это только начало серьезного подхода к оценке будущих дискуссий вокруг админтеррустройства Украины, но она показала, что сила территориальных общин будет в другом – это местные лидеры, местные партии будут определять будущий политический вектор страны. И здесь есть большая угроза, которую не видят у Зеленского, она связана с определенной автономизацией регионов", – заявил Гавриш.

И уже на этих выборах можно было наблюдать, продолжил он, что избиратели собираются не вокруг каких-то центральных идей, а вокруг простых, рядовых задач - восстановления городов, сел, строительства дорог и т.д. Из-за этого, убежден Степан Гавриш, президент потерял доверие избирателей и его политсила не смогла получить такое же доверие украинцев, как на парламентских выборах.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

Но в комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.