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Даже сегодня был конфликт: В "Слуге народа" заявили об отсутствии объединения с "Европейской солидарностью"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук

 NewsOne

В "Слуги народа" нет общего интереса с "Европейской солидарностью"

Между партиями "Слуга народа" и "Европейская солидарность" нет никакого объединения.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук. 

Народный депутат отметил: между партиями "Слуга народа" и "Европейская солидарность" нет никакого объединения, есть государственническая позиция. По словам Камельчука, в Раде между этими фракция является дискуссия.

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"Почему-то журналисты или оппозиционные фракции акцентируются только на фракции ЕС. Но и другие, и они сами часто присоидинялись к многих голосований в тех вопросах, где не надо поднимать политический флаг своих политических интересов. Для меня это простая ситуация. Но нет никакого объединения, общего интереса, наоборот, я знаю, что даже сейчас был некий конфликт на этом совещании с фракциями, в частности, с Европейской солидарностью. Они несколько по-другому видели эту ситуацию", – сказал Юрий Камельчук.

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На данный момент, добавил нардеп, конфликт якобы улажен".

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский пообещал сделать запрос на коалиционное соглашение фракций "СН", "Европейская солидарность" и "Голос", если в повестку дня парламента внесут законопроект нардепа от "ЕС" Владимира Арьева о изменения в регламент.

Как сообщалось ранее, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что депутаты от "Европейской солидарности" проголосовали за закон об открытии рынка земли, потому что им обещали, что заместитель министра финансов Светлана Воробей останется на своем посту, получая доступ к финансовым потокам

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