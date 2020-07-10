Даже, если бы Украина хотела выполнить Минские соглашения, она не в состоянии это сделать объективно, – Виктор Черный

Телеканал ZIK

В украинском парламенте не хватит для этого голосов

Украинская сторона, даже, если бы хотела выполнить Минские соглашения, не в силе это сделать объективно.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

Народный депутат отметил, что у Зеленского и его команды с самого начала "ментально" не было желания выполнять Минские соглашения, хотя возможность такая была, зато команда Зеленского начала предлагать планы "А" и "Б".

"Прошло время, встреча не состоялась, и украинская сторона, даже, если бы хотела выполнить Минские соглашения, она не в силах это сделать объективно. Потому что Минские соглашения имеют и политическую сторону. Это изменение законодательства, изменения в Конституцию Украины, принятие некоторых законов. Так вот дело в том, что для принятия изменений в Конституцию нам необходимо 300 голосов. Сегодня правящая монокоалиция неоднородна и реальных "штыков президента" – 170. 70 депутатов там мы относим к группе "соросят". То есть в любом случае на то, чтобы принять изменения в Конституцию, голосов на сегодня нет. Не будет даже принятие 226 голосами, если поддержит "Оппозиционная платформа – За жизнь", законопроектов, которые касались бы выполнения Минских соглашений. Поэтому объективно выполнить Минские соглашения украинская сторона не может", – отметил нардеп.

Вместе с тем он добавил, что Зеленский мог реализовать Минске соглашения в начале своей каденции.

"Тогда фракция бесспорно поддерживала президента. Это 254 человека, можно еще было добрать голоса и все сделать еще осенью прошлого года. Но на сегодня перспективы у власти нет", – прокомментировал Виктор Черный.

Напомним, Алексей Резников в статье для американского исследовательского центра по вопросам международной политики Atlantic Council сказал, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины.

Новости по теме: Выход Украины из Минских соглашений для всех будет чрезвычайным происшествием, - замглавы АП РФ

Ранее в РФ заявили, что Донбасс может вернуться в состав Украины на условиях децентрализации.