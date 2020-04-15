Даже депутаты от "Слуги народа" не знают фамилию этого человека, – политолог Рейтерович о новом министре энергетики

Телеканал ZIK

"В Раде до последней минуты будут жонглировать кандидатурой министра энергетики"

Парадокс нынешней ситуации в том, что сами депутаты от "Слуги народа" еще не знают фамилию человека, который будет назначена на пост министра энергетики.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический консультант Игорь Рейтерович.

Отвечая на вопрос ведущей, кто может возглавить министерство энергетики Украины, Игорь Рейтеровича отметил:

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"Парадокс нынешней ситуации в том, что сами депутаты "Слуги народа" не знают фамилию этого человека. То есть говорят о том, что будет назначен этот министр, а кто это будет – не известно. Мы можем вспомнить предыдущую историю, когда уже по сути поданную кандидатуру в Верховной Раде по представлению президента перед голосованием отозвали, потому что было очень много вопросов о зависимости этого человека от одного из украинских олигархов", – отметил политолог.

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Поэтому, убежден Рейтерович, и новым министром энергетики Украины, которого Рада планирует назначить уже на этой неделе, будет назначен человек, аффилированный с основными олигархическими группами, которые есть в Украине.

"Поскольку в условиях даже не эпидемии, а финансового кризиса, который приближается, для них контроль над этим министерством будет крайне важным и крайне актуальным. Поэтому здесь будет очень серьезная борьба. Думаю, до последней минуты будут жонглировать этой кандидатурой", – добавил Игорь Рейтерович.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в скором времени станет известно о кандидатах на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Премьер заверил, что на эту должность нашли "хороших и сильных кандидатов".