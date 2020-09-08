Давление на оппозиционеров силовым методом – это способ запугать людей идти голосовать на выборах, – общественный деятель

Телеканал ZIK

Если Зеленский и его команда будут видеть, что они явно проигрывают, в некоторых регионах выборов может не быть

Власть не только запретила выборы на Донбассе, а еще давит на оппозиционеров силовым методом, чтобы сделать выборы нереальными, чтобы люди боялись идти голосовать.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявила общественный деятель Инна Иваночко.

Инна Иваночко отметила, что президент Владимир Зеленский и правящая партия "Слуга народа" на местных выборах делают ставки на крупные города, потому что не хотят проиграть. Более того, они хотят сохранить возможность воровства бюджетных средств.

"Зеленскому не выгодно проигрывать выборы, потому что, как сказал Ренат Кузьмин, присутствует воровство. Мы видим, что происходит простой грабеж страны уже в течение года, как пришел Зеленский к власти. Соответственно местные бюджеты, местные власти - это путь к тому, чтобы вырваться к корыту", – сказала Иваночко.

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Также по ее словам, власть для своей выгоды отменила проведение выборов на Донбассе. Также занимается запугиванием оппозиционных политиков, рейтинг которых сегодня растет.

"Происходит давление и нападение радикалов на оппозиционные силы. Стрельба, которую мы в последнее время видели на трассе Киев-Харьков. То есть состоялся не только запрет выборов на Донбассе, а еще и происходит давление на оппозиционные силы силовым методом, чтобы сделать выборы нереальными, чтобы люди боялись идти голосовать. Это намек не только избирателям, но и тем людям, которые баллотируются, мол, что с вами может быть еще хуже. Это очень страшная ситуация, она приближается к тому, что завтра в некоторых регионах выборов вообще может не быть, если Зеленский и их команда будут видеть, что они явно проигрывают в городах", – прокомментировала Инна Иваночко.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали, и по автобусу открыли огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты - За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. Во время нападения похитили одного из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и" Азова "является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в частности президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать " патриотов-за жизнь", принадлежит главе " Нацкорпуса" Днепропетровской области.

В Европейском союзе действия радикалов, как и бездействие властей в этом вопросе подверглись жесткой критике.