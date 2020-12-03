Давайте оставим фотозону и пойдем работать: Разумков отругал нардепов, которые устроили фотосессию с Криклием

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Сфотографироваться с Криклием захотели депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко, Александр Скичко, Юрий Корявченков и другие

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков наругал парламентариев, которые во время заседания устроили фотосессию с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Отметим, сделать фото с главой Мининфраструктуры захотели депутаты от франции "Слуга народа" Николай Тищенко, Александр Скичко, Юрий Корявченков (Юзик) и другие.

"А давайте мы уже оставим фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги", - сказал спикер парламента.

Также Дмитрий Разумков обратился лично и к Владиславу Крикли.: "И господин министр так же! Владислав Артурович, до свидания. Хорошего вам дня, успехов, новых достижений".

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Напомним, это уже не впервые, когда Дмитрий Разумков ругает народных избранников. В начале года он упрекнул нардепов за то, что те во время работы отвлекаются на личные дела, еду и телефоны.