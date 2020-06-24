Давайте делать наших людей богаче, - Владимир Кацман о национальной идее

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Эксперт призвал приравнять богатство нашей страны и ее жителей

Украинцев, которые живут в уникальной по возможностям стране, нужно делать богаче.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Когда люди становятся богаче, они как-то корпоративнее добрее становятся и тогда соглашаются участвовать и в волонтерских проектах, и помогать страждущим. Давайте делать наших людей богаче. Вот на этой неделе была такая дисскусия о национальной идее Украины. Национальная идея должна состоять в том, что мы должны приравнять богатство государства к богатству нашей страны. Потому что несмотря на эти реки текущие, несмотря на дома обваливающиеся, у нас уникальные возможности с точки зрения земли, воды, лесного ресурса, трудового ресурса, мы живем на втором в Европе месторождении газа после Норвегии, только они 70% из земли достают, а мы ноль целых, ноль десятых. Поэтому давайте приравняем уровень богатства нашего государства и его жителей. Налогоплательщиков, граждан - к уровню богатства нашей страны", – подчеркнул Владимир Кацман.

Как сообщалось, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей для Украины.