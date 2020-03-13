Дату местных выборов могут перенести, – Леонид Емец
Те рейтинги, которые сейчас есть у "Слуги народа", не дают уверенности в победе, говорит политик
Власть может использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы отсрочить дату местных выборов.
Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины предыдущего созыва Леонид Емец.
Политик убежден, что власть обязательно использует ситуацию с коронавирусом.
"Например, власть это использует для того, чтобы отодвинуть дату выборов, и такие слухи уже ходят, что дата местных выборов, возможно, будет перенесена на весну. Потому что власть сейчас а) не готова на законодательном уровне, б) не готова на уровне рейтингов", – заявил Леонид Емец.
Гость ток-шоу добавил, что те рейтинги, которые сегодня есть у партии "Слуга народа", не дают им уверенности в победе на выборах.
Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.
По всей стране, начиная с 12 марта, были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.