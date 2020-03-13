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Дату местных выборов могут перенести, – Леонид Емец

Леонид Емец Фото - скриншот

Те рейтинги, которые сейчас есть у "Слуги народа", не дают уверенности в победе, говорит политик

Власть может использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы отсрочить дату местных выборов.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины предыдущего созыва Леонид Емец.

Политик убежден, что власть обязательно использует ситуацию с коронавирусом.

"Например, власть это использует для того, чтобы отодвинуть дату выборов, и такие слухи уже ходят, что дата местных выборов, возможно, будет перенесена на весну. Потому что власть сейчас а) не готова на законодательном уровне, б) не готова на уровне рейтингов", – заявил Леонид Емец.

Гость ток-шоу добавил, что те рейтинги, которые сегодня есть у партии "Слуга народа", не дают им уверенности в победе на выборах.

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Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

По всей стране, начиная с 12 марта, были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.

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