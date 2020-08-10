Данные о погибшем на протестах в Беларуси не подтвердились

Протесты в Минске Наша Ніва

Ранее сообщалось о якобы гибели избитого силовиками Евгения Заичкина

Информация о погибшем в ходе вчерашних протестов в Беларуси не подтвердилась, а избитый силовиками Евгений Заичкин уже готовится к выписке из больницы. Об этом рассказал сам Заичкин, передает БЕЛСАТ.

По его словам, задержание произошло, когда он с протестующими шел к минской стеле.

"Подъехал автобус, выскочили 5-6 омоновцев и начали задерживать всех, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, встал на колени и поднял руки. И я вижу взмах, ударили палкой, первый удар по лицу - сразу хлынула кровь, потом били по телу", - отметил Заичкин.

Он добавил, что его задержали, но, когда ему стало плохо, его вывели из автозака. После этого избитого парня забрала скорая.

"Я был в больнице, там был милиционер, я ему рассказал, что случилось, расписался. Он ушел. Пришел врач, я попросил его отпустить домой. Он сказал, что переломов нет, могу уйти, если хочу", - добавил он.

Ранее белорусские правозащитники сообщали, что в Минске погиб один из участников акции протеста против результатов выборов президента Беларуси.

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Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси завершились президентские выборы. По результатам экзитполов, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах, набрав 79,7%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгона привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Сегодня утром, 10 августа, МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны, где продолжаются массовые протесты. В ведомстве заявили, что "были вынуждены" использовать спецтехнику и шумовые гранаты.