Данилов заявил об угрозе национальной безопасности Украины

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Он не уточнил, о чем именно идет речь, но вероятно это касается скандального решения КСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный характер и угрожают национальной безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые решения органов госвласти также несут антиконституционный характер.

"Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - написал он.

Данилов не уточнил, о каком именно решении идет речь. Это может быть связано с решением Конституционного Суда Украины об отмене электронного декларирования.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, полномочия НАПК по проверке деклараций суд признал такими, что не отвечают Конституции Украины.

Позже там заявили, что КС отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.