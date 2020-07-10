Данилов заявил о мощной российской информационной агрессии в Украине

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Ей трудно противостоять из-за принципов свободного интернета

События последних дней свидетельствуют, что в Украине идет мощная информационная война со стороны Российской Федерации. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть".

"У нас есть информационная война каждый день. И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн, которые продолжаются в мире. Они идут очень мощные, и многие люди на них не обращают внимание, но эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны. И это очень сложно остановить, потому что свободное общество, свободный интернет, свободные мессенджеры и каналы, которые каждый день появляются, ну, их физически невозможно закрыть", - заявил Данилов.

Как сообщалось, Служба внешней разведки Украины 10 июля обнародовала заявление, где отметила, что Россия продолжает информационные спецоперации в Украине и пытается использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире.

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Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая должна усилить НАТО. Документ должен охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы.