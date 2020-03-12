Данилов назвал "недопустимой" попытку нападения на Сивохо

Секретарь СНБО подчеркнул, что Сивохо не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что действия радикалов во время презентации Национальной платформы примирения по отношению к его советнику Сергея Сивохи являются недопустимыми.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам секретаря СНБО, возможность донесения своей позиции относительно самых сложных и проблемных вопросов является неотъемлемой чертой общества свободных людей, а "дискуссия является нормальным процессом для любой страны, которая считает себя демократической".

"Применение физической силы, оскорбления начинается там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!", - заметил Данилов.

Он подчеркнул, что Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах, но при этом он никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам - будь то ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

"В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому абсолютно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с нею расходится, что случается постоянно, но эти различия не прекращают дискуссию", - пояснил Данилов.

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

Во время презентации радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали его предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.

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Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".