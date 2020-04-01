Даниил Гетманцев в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция
Народный депутат ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK началась программа "HARD с Влащенко".
Гостем у Наташи Влащенко будет народный депутат Украины от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Темы программы:
- Почему западные партнеры диктуют нам законы?
- Кто ответит за несоблюдение регламента в Верховной Раде?
- Почему Конституция работает в пользу власти, а не обычных граждан?
Обо всем этом и не только – народный депутат Украины от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".
Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.