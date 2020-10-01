ЦИК зарегистрировала 127 официальных наблюдателей на местных выборах от иностранных государств и международных организаций

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Также дали аккредитацию наблюдателям на промежуточных выборах народного депутата Украины в округе № 208

Центральная избирательная комиссия аккредитовала на местные выборы, которые состоятся 25 октября, 127 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно сообщению, 1 октября ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения от двух иностранных государств и международной организации, аккредитовала 8 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября 2020 года. А именно: 2 – от Словацкой Республики, 4 – от Республики Казахстан и 2 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как отмечается, в целом на местных выборах аккредитовано 127 официальных наблюдателей: 14 – от трех иностранных государств и 113 – от пяти международных организаций.

Кроме этого, комиссия аккредитовала еще двух официальных наблюдателей от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр" на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208.

Таким образом на промежуточных выборах народного депутата Украины в ОИО № 208 аккредитованы четыре официальных наблюдателя от международной организации.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила формы бюллетеней для местных выборов в 2020 году.