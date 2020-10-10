ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Вакарчука

Избранным нардепом признали Андрея Шараскіна

Андрей Шараскин Музей становления украинской нации

Центральная избирательная комиссия провела очередное заседание, во время которого признала избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" Андрея Шараскіна. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что избранную народным депутатом Украины Анну Свидерскую, которая была следующим кандидатом после экс-нардепа Святослава Вакарчука, признали такой, которая не приобрела депутатского мандата.

Как сообщают в ЦИК, 30 июля комиссия продлила Свидерской установленный двадцатидневный срок для подачи документов до 8 октября, однако депутат не сделала этого.

Соответственно, ЦИК признал избранным нардепом следующего за очередностью кандидата в избирательном списке "Голоса", которым и стал Андрей Шараскин.

Напомним, недавно стало известно, что экснардепа Святослава Вакарчука в Верховной Раде заменит доброволец, ученый, режиссер и актер Андрей Шараскин. Тогда он ожидал постановление ЦИК о признании избранным.

Ранее сообщалось, что 26 июня на внеочередном съезде партии "Голоса" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. О таком решении членов "голоса" попросил сам Вакарчук, ведь в Раде не набралось достаточного количества голосов за прекращение его полномочий.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом Украины Алину Свидерскую. Она была кандидатом №19 в избирательном списке в народные депутаты от партии "Голос".