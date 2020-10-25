ЦИК: Явка на местных выборах составила ориентировочно 37%

Председатель ЦИК Олег Диденко Корреспондент

На западе и в центре Украины активность избирателей была несколько выше, чем на востоке и на юге

По состоянию на 21.42 ЦИК получила информацию от 97% ТИК - по предварительным данным, явка избирателей на местных выборах составляла ориентировочно 37%.

Об этом во время брифинга, который транслировали на телеканале ZIK, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"Что касается явки: по состоянию на 21.42 минуты ЦИК получила информацию от 97% ТИК, то есть почти полную информацию предварительно о количестве избирателей, которые получили количество избирательных бюллетеней, то есть о явке. По нашей информации, явка составляла 37% ориентировочно. Это по результатам обработки 97% информации", – сказал Олег Диденко.

Глава ЦИК сравнил эти данные с явкой на местных выборах в 2015 году. Тогда участие в голосовании приняли 46,6% избирателей, поэтому явка, которая была сегодня, меньше почти на 10%.

"Самая высокая активность избирателей наблюдалась в Западной Украине. Самый высокий результат - в Тернопольской области. Он составлял 46,77%. Единственное, обращу внимание, что это, по предварительным данным. И самый низкий - в Донецкой области, 31,67%. В целом прослеживается тенденция, что на западе и в центре Украины активность избирателей была несколько выше, чем на востоке и на юге Украины", – сказал Олег Диденко.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

По состоянию на 19:00 правоохранители открыли около 70 уголовных производств.

Также раньше стали известны первые данные по явке избирателей по Украине. По информации сети "ОПОРА", по состоянию на 12:00 она составляла 13,5%, а на 16:00 - 27%.

В 20.00 избирательные участки в Украине закрылись.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.