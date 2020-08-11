ЦИК умывает руки, – Кайда о проведении первых выборов в райсоветы

Алексей Кайда Скриншот видео

Политик посоветовал членам ЦИК написать заявление на увольнение, если они не знают, как обеспечить волеизъявление граждан

Центральная избирательная комиссия сейчас умывает руки в вопросе проведения первых выборов в районные советы измененных районов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII созыва Алексей Кайда.

Гость студии обратил внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не назначила выборы в районные советы.

"Меня удивляет позиция ЦИК относительно объявления выборов в районные советы. Они сейчас умывают руки, присылают обращения в Министерство юстиции, в Министерство... еще куда-то направляют, что в связи с тем, что изменено территориальное деление, укрупнены районы, сейчас не представляется возможным так же провести выборы в районные советы. Первые выборы, потому что это реформированные районы, и они так же не знают. Если ЦИК не знает, как это делать, то пишут заявление, сдают полномочия – и приходят профессиональные люди, которые знают, как объявить выборы, как их провести. Это очень просто", – отметил Алексей Кайда.

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Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.