ЦИК умывает руки, – Кайда о проведении первых выборов в райсоветы
Политик посоветовал членам ЦИК написать заявление на увольнение, если они не знают, как обеспечить волеизъявление граждан
Центральная избирательная комиссия сейчас умывает руки в вопросе проведения первых выборов в районные советы измененных районов.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII созыва Алексей Кайда.
Гость студии обратил внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не назначила выборы в районные советы.
"Меня удивляет позиция ЦИК относительно объявления выборов в районные советы. Они сейчас умывают руки, присылают обращения в Министерство юстиции, в Министерство... еще куда-то направляют, что в связи с тем, что изменено территориальное деление, укрупнены районы, сейчас не представляется возможным так же провести выборы в районные советы. Первые выборы, потому что это реформированные районы, и они так же не знают. Если ЦИК не знает, как это делать, то пишут заявление, сдают полномочия – и приходят профессиональные люди, которые знают, как объявить выборы, как их провести. Это очень просто", – отметил Алексей Кайда.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.
Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.