ЦИК признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую

Алина Свидерская Фото из открытых источников

Соответствующее решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий Вакарчука

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую, которая заняла место Святослава Вакарчука в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну, 1989 года рождения, образование высшее, директор ООО "Айсе Хидро Юкрейн", проживает в городе Киеве, член Политической Партии "Голос", включенную в избирательный список Политической Партии"Голос" под № 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

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Напомним, в пятницу, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голоса" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.