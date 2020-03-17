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ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №179 в Харьковской области

Фото из открытых источников

Накануне победу на выборах в ВРУ одержала Юлия Светличная

Во вторник, 17 марта Центральная избирательная комиссия в режиме заседания рассмотрела и приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. 

"Сведения указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 179, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе", - говорится в сообщении. 

Напомним, накануне, 16 марта, Юлия Светличная одержала победу на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины по 179-му округу. 

К слову, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области начались в конце прошлой недели. 

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