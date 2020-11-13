ЦИК определил размер денежного залога во втором туре местных выборов

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Размер денежного залога для кандидата в депутаты составит 1 тыс. грн, а для кандидата в мэры - 5 тыс. грн

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для второго тура выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия определила размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч), избирательный процесс которых начинается в 2020 году, составит 1 000 грн за каждого кандидата", - говорится в сообщении.

В то же время, размер денежного залога для кандидата на должность главы на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей до 75 тысяч) - 5 тысяч гривен.

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Напомним, ЦИК назначил на 15 ноября 2020 года повторное голосование в Луцке, Краматорске, Одессе, Сумах, Каменец-Подольском, Украинке и Херсоне. 22 ноября второй тур выборов пройдет в Бердянске, Днепре, Дрогобыче, Львове, Николаеве, Никополе, Полтаве, Ровно, Славянске, Ужгороде и Черкассах, а 29 ноября – в Черновцах.