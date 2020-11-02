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ЦИК обнародовал итоги выборов в 212 местных советах

Фото из открытых источников

Общее количество избранных депутатов насчитывает уже 4757 человек

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер, 2 ноября, официально обнародовала результаты выборов депутатов 212 местных советов. Общее количество избранных депутатов насчитывает уже 4757 человек. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Как отмечается, признаны избранными:

  • 117 депутатов четырех районных советов (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская и Черниговская области);
  • 751 депутат - городских советов;
  • 1166 депутатов - поселковых;
  • 2723 депутата - сельских советов.

Всего избирались депутаты до 1577 местных советов.

Преимущественно стали депутатами самовыдвиженцы - 1499 (более 31%).

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала избранными 2402 депутатов 108 местных советов и 133 сельских, поселковых и городских голов.

Также районные избирательные комиссии уже подали в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) оригиналы протоколов голосования на выборах в столице, промежуточные результаты будут озвучены во вторник, 3 ноября.

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