ЦИК обнародовал итоги выборов в 212 местных советах
Общее количество избранных депутатов насчитывает уже 4757 человек
Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер, 2 ноября, официально обнародовала результаты выборов депутатов 212 местных советов. Общее количество избранных депутатов насчитывает уже 4757 человек. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Как отмечается, признаны избранными:
- 117 депутатов четырех районных советов (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская и Черниговская области);
- 751 депутат - городских советов;
- 1166 депутатов - поселковых;
- 2723 депутата - сельских советов.
Всего избирались депутаты до 1577 местных советов.
Преимущественно стали депутатами самовыдвиженцы - 1499 (более 31%).
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала избранными 2402 депутатов 108 местных советов и 133 сельских, поселковых и городских голов.
Также районные избирательные комиссии уже подали в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) оригиналы протоколов голосования на выборах в столице, промежуточные результаты будут озвучены во вторник, 3 ноября.