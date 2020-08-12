ЦИК назвала условия для проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях

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Выборы должны состояться 25 октября 2020 года

Местные выборы в Донецкой и Луганской областях состояться, если военно-гражданские администрации предоставят новые выводы о безопасности в общинах. Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передаёт PavlovskyNEWS.

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Напомним, что ранее решением военно-гражданских администраций были отменены местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 общинах Луганской области.

По словам председателя Луганского областного отделения "Комитета избирателей Украины" Алексей Светиков, на сегодня отсутствуют правовые основания для того, чтобы не назначать любые первые или очередные выборы в Луганской области.

Эксперт напомнил, что на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной территории, в прошлом году трижды проводилось голосование - 2 раза во время выборов президента Украины и 1 раз во время выборов народных депутатов.

Как известно, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.