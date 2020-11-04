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ЦИК назвала даты второго тура выборов мэра в 11 городах

Фото из открытых источников

В частности голосование состоится 15 и 22 ноября

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в 11 городах повторное голосование за мэра состоится 15 и 22 ноября, передает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Согласно сообщению, второй тур выборов мэра состоится 15 ноября в четырех украинских городах:

  • Сумах,
  • Луцке,
  • Краматорске,
  • Каменце-Подольском.

На 22 ноября назначен второй тур в:

  • Славянске,
  • Дрогобыче,
  • Ужгороде,
  • Броварах,
  • Полтаве,
  • Львове,
  • Ровно.

Как отмечается, повторное голосование может быть назначено и в других городах, где сейчас идет установление результатов первого тура.

К слову, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур происходит, если ни один из кандидатов в мэры не набирает на первом этапе более 50% голосов.

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Ранее стало известно, что в Тернополе, Кропивницком и Мариуполе останутся те самые мэры - Сергей Надал, Андрей Райкович и Вадим Бойченко соответственно.

Кроме того, на выборах мэра в Ивано-Франковске победил действующий городской голова Руслан Марцинкив.

На выборах главы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовый от "Самопомочі" и Олег Синютка от "Европейской солидарности". Второй тур выборов назначен на 22 ноября.

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