ЦИК назвала даты второго тура выборов мэра в 11 городах
В частности голосование состоится 15 и 22 ноября
Центральная избирательная комиссия сообщила, что в 11 городах повторное голосование за мэра состоится 15 и 22 ноября, передает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Согласно сообщению, второй тур выборов мэра состоится 15 ноября в четырех украинских городах:
- Сумах,
- Луцке,
- Краматорске,
- Каменце-Подольском.
На 22 ноября назначен второй тур в:
- Славянске,
- Дрогобыче,
- Ужгороде,
- Броварах,
- Полтаве,
- Львове,
- Ровно.
Как отмечается, повторное голосование может быть назначено и в других городах, где сейчас идет установление результатов первого тура.
К слову, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур происходит, если ни один из кандидатов в мэры не набирает на первом этапе более 50% голосов.
Ранее стало известно, что в Тернополе, Кропивницком и Мариуполе останутся те самые мэры - Сергей Надал, Андрей Райкович и Вадим Бойченко соответственно.
Кроме того, на выборах мэра в Ивано-Франковске победил действующий городской голова Руслан Марцинкив.
На выборах главы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовый от "Самопомочі" и Олег Синютка от "Европейской солидарности". Второй тур выборов назначен на 22 ноября.