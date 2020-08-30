ЦИК назвала дату начала избирательной кампании

ЦИК УНИАН

Избирательная кампания начнется 5 сентября

Избирательная кампания в рамках местных выборов, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября. Соответствующую заявление сделала Центральная избирательная комиссия.

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦИК внесла изменения в свое постановление от 8 августа "О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года".

Напомним, Кабинет министров Украины планирует потратить на местные выборы, которые должны состояться 25 октября, 2,3 млрд гривен. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля должен состояться безопасный и прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах.