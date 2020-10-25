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ЦИК назвал местные выборы одними из самых сложных в истории

Председатель ЦИК Олег Диденко Корреспондент

Глава ЦИК назвал выборы сложными из-за того, что сошлись избирательное законодательство, реформа административно территориального устройства и пандемия

Нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов являются одними из самых сложных в истории Украины. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил на утреннем брифинге, передает "Укринформ".

"В целом это одни из самых сложных выборов в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов. Это и избирательное законодательство и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов – первые выборы. Кроме того, выборы проходят в условиях пандемии, а это также усложняет процесс", - сказал Диденко.

Он добавил, что для наблюдения за местными выборами Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 312 официальных наблюдателей и образовала более 29 тыс. избирательных участков.

"У нас по состоянию на сегодня происходит 1577 избирательных процессов местных выборов. Это общее количество местных советов, которые избираются. Из них 22 областных совета, 119 районных, 370 городских", - отметил Диденко.

По его словам, общее количество мандатов – 3122, при этом количество голов, которые будут избраны - 1421.

Новости по теме: Голосование началось вовремя, отдельные нарушения не влияют на выборы, - ЦИК

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00. 

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

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