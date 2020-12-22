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ЦИК назначила довыборы в ВРУ на место нардепа, которого избрали мэром Покровска

ЦИК

 УНИАН

Избирательный процесс начнется в конце января

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

"В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р. В., избранного в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область), по личному заявлению", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, промежуточные выборы в указанном округе назначены на воскресенье, 28 марта 2021 года. В то же время избирательный процесс этих промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.

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Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты - последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября 2021 года.

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