В Украине уже выбрали более 2 тыс. депутатов и 27 мэров, - ЦВК

Фото из открытых источников

На всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия признала избранными 2 402 депутата 108 местных советов и 133 сельских, поселковых и городских голов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

"По состоянию на 12:00 2 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 108 местных Советов в 23 регионах. В один районный совет избрано 22 депутата, в 15 городских – 393 депутатов, в 26 поселковых – 549 депутатов и в 66 сельских – 1 438 депутатов. Кроме того, признаны избранными 133 голов (27 – городских, 30 – поселковых, 76 – сельских) также в 23 областях", - говорится в сообщении.

В Комиссии сообщили, что на всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей. В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведении повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Вместе с тем происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1 076 таких протоколов, что составляет почти 71,7% от общего количества протоколов. В свою очередь областным ТИК передано 914 протоколов (почти 67%).

Ознакомиться со списком избранных местных советов можно - ЗДЕСЬ.

Список городских, поселковых и сельских голов - ЗДЕСЬ.

Новости по теме: Во Львове назначили дату второго тура местных выборов

Напомним, недавно глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская рассказала, что второй тур местных выборов в наиболее конфликтных объединенных территориальных общинах может состояться в начале декабря 2020 года.