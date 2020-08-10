ЦИК Беларуси обновил результаты выборов: Тихановская обжаловала их в ЦИК

Выборы в Беларуси AFP

У Лукашенко 80,08%, у Тихановской - 10,09%

Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента-у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%. Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Следовательно, ЦИК объявила такие цифры:

Александр Лукашенко - 80,08%;

Светлана Тихановская-10,09%;

Анна Канопацкая-1,68%;

Андрей Дмитриев - 1,21%;

Сергей Черечнь - 1,15%;

Против всех - 4,6%.

В то же время, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська уже подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси.

"Тихановська посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - говорится в сообщении.

В частности, она требует признать недействительными результаты выборов.

Оппонент Лукашенко также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования в некоторых участках.

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Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси завершились президентские выборы. По результатам экзит-полов, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах, набрав 79,7%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзит-поллов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгона привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Сегодня утром, 10 августа, МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны, где продолжаются массовые протесты. В ведомстве заявили, что "были вынуждены" использовать спецтехнику и шумовые гранаты.