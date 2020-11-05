Чтобы существенно решить проблему бедности, средств в следующем бюджете не будет, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

По его словам, решение вопроса бедности требует системного подхода в средне- и долгосрочной перспективе

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что в госбюджете на 2021 год средств, чтобы существенно решить проблему бедности не предусмотрено. Об этом нардеп рассказал во время брифинга перед заседанием ВРУ, который транслировал телеканал ZIK.

"Давайте будем откровенны. Для того, чтобы существенно решить проблему бедности, проблему увеличения финансирования социально незащищенных слоев населения в следующем году, у нас таких средств в следующем бюджете не будет. Поэтому мы и говорили о том, что увеличение прожиточного минимума на 9,3% по сравнению с этим годом – это такая себе, никак не мера, направленная на борьбу и противодействие против бедности", - рассказал председатель комитета.

Кроме этого, Гетманцев уточнил, что это очевидные факты, ведь есть "определенные объективные обстоятельства". Так огромные средства тратят на противостояние коронакризису. Также тратят средства на обслуживание и выплату государственного долга, оставшегося в наследство.

"Но мы с вами понимаем, что эта проблема должна решаться системно в средне- и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы ожидаем от правительства программу развития Украины до 2030 года, которая уже была анонсирована и президентом, и премьер-министром. И в этой программе, иными словами, это и есть программа борьбы с бедностью, ибо развитие экономики – это и есть борьба с бедностью. В этой программе мы хотим увидеть, каким образом правительство планирует бороться с бедностью не в 2030 году, а в 2021, 2022, 2023, то есть поэтапно и до 2030 года", - отметил депутат.

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Напомним, накануне народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что пока рано говорить о "бюджетной ночи", поскольку монобольшество имеет время до 1 декабря.