Чтобы предотвратить протесты, власть ввела карантин, – Кацман

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Карантин свидетельствует о "махновщине" в украинской власти

Для того, чтобы снять волну протестов, чтобы просмотреть вынесения закона о земле, власти ввели карантин.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Я предлагаю отправить на карантин Верховную Раду. Было бы неплохо посидеть ей на карантине, по крайней мере, до конца месяца, а то и чуть больше. Потому что ничего путного, ничего хорошего за это время они принять не успели, потому что ходят слухи, в том числе и в коридорах властных, о том, что все это сделано для того, чтобы снять волну протестов. Для того чтобы просмотреть вынесения закона о земле, о продаже украинской земли, и чтобы избежать протестов, чтобы не собирались массово люди, именно для этого и вводится вот этот карантин", – считает Владимир Кацман.

Эксперт добавляет, что карантин – довольно странная мера борьбы с протестами, ведь он приносит очень большие убытки для всех тех, кто работает.

"Например, для тех, кто работает в сфере обслуживания, сфере культурологического, развлекательного контента. Кинотеатры, развлекательные центры, они и без того, скажем, не очень там богатые, не очень много у них денег", – отметил Кацман и добавил, что карантин свидетельствует о "махновщине" в украинской власти.

Напомним, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавирус в мире вводит карантин в Украине, которая продлится 3 недели.

Добавим, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр общественного здоровья’я Украины получил 43 подозрения относительно заболевания COVID-19. Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.

При этом в настоящее время в мире зарегистрировано 119 132 случая заболевания COVID-19, из них 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах.

Ранее внедрение превентивных мер безопасности из-за угрозы коронавирус заявил мэр города Киева Виталий Кличко.