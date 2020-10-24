Чтобы не узнали о вакцине: Почему США заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Фото из открытых источников

Американский видеохостинг YouTube в ночь на 24 октября заблокировал самый популярный YouTube канал украинского политика – главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Канал создан 21 марта 2019 года, и за это время его посмотрели 158 миллионов раз, что является самым высоким показателем на платформе YouTube среди действующих украинских политиков, сообщает MIGnews.

Фото из открытых источников

На канале регулярно публикуются интервью оппозиционного политика, в которых он последовательно критикует действия украинской власти, выступает за переговоры с Москвой, Донецком и Луганском ради достижения мира на Донбассе, возобновление экономических связей с Россией, снижение тарифов для украинцев, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики.

Кроме того, в своих видео-заявлениях Виктор Медведчук критикует политику США и Запада в целом в отношении Украины, в частности, сотрудничество Киева с МВФ и размещение американских биолабораторий на территории страны. Вероятно, именно жесткая позиция политика по этим вопросам стала причиной блокировки его YouTube-канала, так как штаб-квартира видеохостинга находится в городе Сан-Бруно, штат Калифорния.

В последнее время на канале Виктора Медведчука были опубликованы ряд интервью, где политик рассказывает о российской вакцине от коронавируса Спутник V. Напомним, политик в ходе визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках в Украину российской вакцины, несмотря на лист ожидания в 50 стран.

Эта информация вызвала резкую реакцию посольства США, которое заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Хотя посольство США официально не является ветвью власти в Украине, однако по многочисленным данным, именно там находится центр управления украинским государством, о чем неоднократно рассказывал Медведчук, в том числе и на своем YouTube-канале.

Отметим, ни один другой действующий или бывший депутат Верховной Рады, президент или член правительства не может похвастаться такой большой аудиторией в YouTube, как Медведчук.