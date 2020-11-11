Сначала правительство должно было договориться о компенсации, а уже потом вводить "карантин выходного дня", - Лазарев

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Политолог поинтересовался, почему средства из коронавирусного фонда не направили на создание надлежащих условий для борьбы с пандемией в медицинской сфере

Правительство сначала должно было бы договориться о компенсациях для малого и среднего бизнеса, а уже потом вводить карантинные ограничения в связи с коронавирусом.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Гость студии констатировал, что уже с субботы начинают действовать ограничения для малого и среднего бизнеса, который не сможет зарабатывать.

"И правительство начинает думать - будут ли они договариваться с банками о том, чтобы ввести налоговые каникулы. Согласятся ли на это те банки? И еще много других моментов. Можно же делать все нормально, правда? Можно сделать паралельно эти вещи. Можно сначала договориться о компенсациях, потом ввести этот карантин и ограничительные нормы. Но опять-таки, о каких компенсациях идет речь? Как они будут высчитываться? Кто их получит, а кто нет?" - поинтересовался эксперт.

Александр Лазарев отметил, что во время локдауна весной такие компенсации для физических лиц – предпринимателей (притом, не все смогли получить средства) были мизерными и составляли тысячу гривен.

"По поводу того, что "не дай нам Бог дочекатися зупинки медичної системи". Так а что же вы, негодяи, делали полгода, что мы можем "дочекатися"? У вас же был коронавирусный фонд. Вы из местных бюджетов изъяли деньги. Вы почему не потратили на то, чтобы создать условия в медицинской системе, чтобы создать койко-места, чтобы врачам повысить зарплаты?..." - подчеркнул политолог.

Напомним, правительство ввело "карантин выходного дня". Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система нуждается в локдауне минимум на три недели, но поскольку это невозможно, то вся страна должна жить по правилам, которые действуют в оранжевой карантинной зоне.

Добавим, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждены 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксированы 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 350 детей и 493 медработника). Кроме того, за вчера смогли выздороветь 6802 пациента, а жертвой болезни стал 191 человек.