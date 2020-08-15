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Что задекларировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов

Олег Синегубов

 Фото з відкритих джерел

Немало квартир и новую машину: что именно задекларировал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов? На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация Синегубов за 2019 год. Об этом сообщает "112 Украина".

Согласно документу, вместе с женой глава Полтавской имеет немалый перечень недвижимости в Харькове, есть жилье и в Киеве.

Так, в 2018 году декларант стал владельцем квартиры в столице. Недвижимость площадью 114 кв. м стоила почти полтора миллиона гривен. Также в 2018 году Синегубов стал владельцем квартир в Харькове площадью 202 кв. м и 50 кв. м. Общая стоимость двух квартир - более 2 млн гривен. Кроме этой недвижимости, с 2010 года в собственности его жены находится квартира в Харькове и два места для парковки.

Относительно автопарка Синегубова: его жена ездит на автомобиле Porsche Cayenne. Сам глава Полтавской облгосадминистрации в 2019 году продал машину Mercedes-Benz 100 тыс. грн и приобрел за 580 тыс. грн Lexus.

При этом заработная плата Синегубов в Харьковском национальном университете внутренних дел в 2019 году составляла 565 тыс. грн. На посту главы Полтавской области в 2019 году он успел заработать только 33 тыс. грн. Гонорары и другие выплаты из Министерства образования и науки составляли около 10 тыс. грн.

 

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