Что нужно для освобождения от внешних воздействий: Эксперт назвал необходимые шаги

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Следует создать государственные секреты и защищать их, заявил Михаил Чаплыга

Для того, чтобы освободиться от внешних воздействий, властям необходимо создать государственные секреты и начать их защищать.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Чаплыга.

Политолог назвал, какие шаги необходимо предпринять в государстве для того, чтобы избавиться от внешних воздействий.

"Здесь Зеленскому надо понять, если он хочет освободиться от внешнего влияния, прежде всего, ему надо создать государственные секреты, начать их защищать, начать защищать секреты власти, в том числе. В том числе - личной жизни. Установить монополию государства на это - это первое. Завладеть спецслужбами, а дальше идти по наблюдательным советам и тому подобное", – отметил Михаил Чаплыга.

Напомним, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявлял, что в Украине проблема заключается в том, что нет эффективного внутреннего управления, а внешнее управление - тоже неэффективное.

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