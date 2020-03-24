Чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Министр считает, что для остановки распространения COVID-19 нужен общий карантин

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 Украине не нужно вводить чрезвычайное положение. Об этом глава МИД сообщил УП.

По его словам, сейчас для остановки распространения коронавируса территорией государства нужен общий карантин. Тогда как введение чрезвычайного положения может быть лишь крайней мерой.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявлении режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его внедрение может быть только крайней мерой", - подчеркнул Аваков.

Напомним, накануне, 23 марта, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для усиления готовности Украины в борьбе с коронавирусом необходимо увеличить дефицит госбюджета по меньшей мере втрое и провести реструктуризацию внешнего долга.