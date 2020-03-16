Чрезвычайное положение могут ввести, чтобы под "шумок" закон о земле принять, – Кацман

Телеканал ZIK

Нардепы также должны придерживаться ограничений из-за коронавируса

Сегодня все делается для того, чтобы ввести чрезвычайное положение. А под "шумок" еще и закон о земле принять, потому что МВФ давит.

Такое мнение в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK высказал политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман подчеркнул, что народные депутаты Верховной Рады Украины также должны придерживаться тех мер, которые введены в Украине из-за эпидемии коронавируса. По его убеждению, Рада не идет на карантин чтобы принять те законы, которые направлены против людей.

"Есть в стране закон. Он действует для всех людей. Включительно с депутатами. Если нельзя собираться в количестве не больше 200 человек, а по "киевским законам" – не больше "60", то они не имеют права нарушать этот закон. Вот и все. Но президенту нужно чрезвычайное положение. Для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, нужен работающий парламент. И все делается для того, чтобы ввести чрезвычайное положение. А под "шумок" еще и закон о землице принять. Потому что МВФ давит", – сказал гость ток-шоу.

В то же время Владимир Кацман подчеркнул, что в такое трудное для государства время нельзя "разбазаривать страну".

"Международные кредиторы выделили "миллиардик". И теперь на этот "миллиардик" хотят поймают крупную рыбу. Землицу поймают. Предприятия под шумок поймают. Так нельзя разбазаривать страну! Что происходит вообще под шумок этого коронакризиса?" , – недоумевает политический эксперт.

Напомним, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавирус COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавирус смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

В Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Также напомним, что в своем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть все заведения общественного питания. В то же время Зеленский подчеркнул, что они могут работать, доставляя еду домой.