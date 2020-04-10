ГБР сообщило Чорновол о подозрении в убийстве

Экс-нардеп Татьяна Чорновол Автор: Дубонос Никита

У фигурантки были найдены предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны

Бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, на которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что во время обысков 10 апреля, у фигурантки были найдены предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

В случае доказательства вины, Чорновол грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований наведались с обыском к народному депутату VIII созыва Татьяне Чорновол в "деле Майдана".